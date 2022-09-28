«Реал» и Бензема близки к договорённости

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в шаге от подписания нового контракта.

Текущий договор 34-летнего форварда истекает уже следующим летом, однако на этом длительное и плодотворное сотрудничество не завершится. По информации инсайдера Николо Скиры, француз вот-вот поставит свою подпись под обновлённым соглашением, рассчитанным до 2024 года. Переговоры находятся на финальной стадии.

Карим Бензема представляет цвета «Реала» с 2009 года. В 611 поединках за «сливочных» нападающий поразил чужие ворота 327 раз. В нынешнем сезоне Бензема забил четырежды в шести матчах, после чего выбыл из строя из-за травмы.