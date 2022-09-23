Азар рассказал о своей ситуации в «Реале»

Атакующий игрок мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своей ситуации в «королевском» клубе.

«Очень непростая ситуация, поскольку я хочу выходить на поле чаще. Я себя хорошо чувствую в «Реале», да. Но я знаю на что способен, когда играю», – цитирует капитана бельгийской сборной Marca.

Отметим, что в текущем сезоне Эден провёл четыре игры в рамках всех турниров в футболке «королевского» клуба. Единственными полезными действиями Азар отличился в первом туре Лиги чемпионов против «Селтика», когда оформил гол и ассист, выйдя с замены.

