Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар рассказал о своей ситуации в «Реале»

 
23 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.30 2 9.00
02.10 22:00

Атакующий игрок мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своей ситуации в «королевском» клубе.

«Очень непростая ситуация, поскольку я хочу выходить на поле чаще. Я себя хорошо чувствую в «Реале», да. Но я знаю на что способен, когда играю», – цитирует капитана бельгийской сборной Marca.

Отметим, что в текущем сезоне Эден провёл четыре игры в рамках всех турниров в футболке «королевского» клуба. Единственными полезными действиями Азар отличился в первом туре Лиги чемпионов против «Селтика», когда оформил гол и ассист, выйдя с замены.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что 90 очков будет достаточно для победы в Ла Лиге
10:06 · Испания. Ла Лига
Гомес рассказал, как изменилась игра Месси
10:02 · Испания. Ла Лига
Галтье: «Я восхищаюсь Анчелотти»
09:59 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Со мной уже связывались топ-клубы»
09:49 · Испания. Ла Лига
Савич возобновил тренировки с «Атлетико»
09:38 · Испания. Ла Лига
Ван Галь объяснил, почему заменил де Йонга в матче с Польшей
09:32 · Испания. Ла Лига
Депай получил травму в матче против Польши
09:30 · Испания. Ла Лига
Азар рассказал о своей ситуации в «Реале»
09:26 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я хочу играть, ведь знаю, что могу продемонстрировать на поле»
08:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на 16-летнего бразильского таланта
06:42 · Испания. Ла Лига
Азар ответил на вопрос о двуличии Анчелотти
22 Сентября
22:59 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва оштрафован на 1080 евро за хулиганство в отношении девочки
21:47 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я всегда мечтал играть в Ла Лиге 1
19:31 · Испания. Ла Лига
Беренгер рассказал о своей мечте
19:14 · Испания. Ла Лига
Чуамени: Хорошо, если мой переход в «Реал» помог «Бордо»
Все новости
Рекомендуем