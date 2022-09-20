Рюдигер: «Модрич, Кроос и Бензема всегда очень спокойны, это удивляет»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от игры с Каримом Бензема, Лукой Модричем и Тони Кроосом. Напомним, что все перечисленные игроки являются 5-кратными победителями Лиги чемпионов в составе «Реала».

«Модрич, Кроос и Бензема всегда очень спокойны, это удивляет. Их уровень расслабленности просто невероятен. Для них даже сыграть в финале – это совершенно обыденная вещь», – цитирует Рюдигера журналист Патрик Бергер.

Напомним, что Рюдигер перебрался в команду Карло Анчелотти из лондонского «Челси» на правах свободного агента. На счету немца есть уже один гол в новом сезоне Ла Лиги.