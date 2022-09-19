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Кырнац — о шутках про «Реал»: «Мне самому было смешно, были реально классные приколы»

 
19 Сентября 2022 • 14:36 Комментировать
Химки
...
ЦСКА Москва
01.10 16:30

Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац объявил о приостановке профессиональной карьеры, а также рассказал о шутках, которые слышал в свой адрес после матча с мадридским «Реалом» в Лиги чемпионов.

Напомним, в игре 2-го тура группового этапа главного клубного турнира Европы голкипер вышел на поле в самой концовке встречи, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности. Тогда «армейцы» одолели «сливочных» со счётом 1:0.

«Шутки про «Реал» никак не сломали карьеру. Наоборот, мне самому было смешно, были реально классные приколы», — приводит слова Кырнаца «РБ Спорт».   

Также 24-летний вратарь сообщил, что решил продолжить карьеру в Медиафутболе. Последним профессиональным клубом игрока на сегодняшний день остаётся хабаровский СКА, который он покинул в январе нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Георгий Кырнац
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