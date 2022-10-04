Куртуа должен вернуться в строй к «эль класико»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа должен вернуться в строй к матчу против каталонской «Барселоны», который состоится 16 октября в рамках чемпионата Испании. Об этом сообщает журналист Марио Кортахена в социальных сетях.

Бельгиец ранее получил травму, из-за которой пропустил матч 7 тура Ла Лиги против «Осасуны». При этом отмечается, что Куртуа с большой долей вероятности пропустит ещё три поединка во всех турнирах.

Напомним, Тибо Куртуа в конце прошлого сезона помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов. В финале против «Ливерпуля» бельгиец получил награду лучшему игроку матча.