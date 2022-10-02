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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы сроки восстановления Куртуа

02 Октября 2022 • 16:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.35 X 5.30 2 8.50
Через 3 ч. 58 мин.

Голкипер Тибо Куртуа пропустит воскресный матч чемпионата Испании против «Осасуны». Пресс-служба «Реала» сообщила, что у бельгийского голкипера был диагностирован ишиас – защемление седалищного нерва.

По данным COPE, Куртуа восстановится к «эль класико» - «Реал» примет «Барселону» 16 октября. В ближайших же играх Карло Анчелотти придётся обходиться без основного голкипера.

Отметим, что «Реал» выиграл все шесть матчей в нынешнем чемпионате Испании. В воскресенье команда Карло Анчелотти постарается продлить успешную серию.

Следить за матчем между «Реалом» и «Осасуной» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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