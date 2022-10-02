Названы сроки восстановления Куртуа

Голкипер Тибо Куртуа пропустит воскресный матч чемпионата Испании против «Осасуны». Пресс-служба «Реала» сообщила, что у бельгийского голкипера был диагностирован ишиас – защемление седалищного нерва.

По данным COPE, Куртуа восстановится к «эль класико» - «Реал» примет «Барселону» 16 октября. В ближайших же играх Карло Анчелотти придётся обходиться без основного голкипера.

Отметим, что «Реал» выиграл все шесть матчей в нынешнем чемпионате Испании. В воскресенье команда Карло Анчелотти постарается продлить успешную серию.

Следить за матчем между «Реалом» и «Осасуной» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.