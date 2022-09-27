Камавинга: «Анчелотти – действительно один из лучших тренеров планеты»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Карло Анчелотти. Напомним, француз работает с наставником с прошлого лета, когда перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Ренна».

«Анчелотти – действительно один из лучших тренеров планеты. Он очень много разговаривает с игроками, а также с молодёжью. Когда я только пришёл в команду, он объяснил мне мою роль и помогал советами. Не важно, в старте я или в запасе, он всегда старается придать мне много уверенности», – цитирует Камавингу Los Blancos Live.

В этом сезоне Эдуардо провёл 6 матчей в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.