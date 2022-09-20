Рюдигер: «Анчелотти пришёл ко мне домой и поужинал с моей семьёй, ни один тренер ещё для меня такого не делал»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о совместном ужине с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я был в своём доме, пока не позвонили в дверь. Я открываю, это оказался Анчелотти. Ничего себе, он сидит за нашим столом, ест вместе с моей семьёй. Это было очень приземлённо. Мы разговаривали два часа. Я никогда не испытывал ничего подобного, ни один тренер для меня такого не делал», – сказал Рюдигер в интервью Sport 1.

Напомним, что Рюдигер перебрался в «Реал» летом. Мадридский клуб заполучил футболиста бесплатно, ведь у немца закончился контракт с лондонским «Челси».