Чуамени: «Был ли этот год для меня успешным? Да, но это ещё не всё»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени рассказал о том, насколько успешным для него выдался этот год. Напомним, летом француз перешёл к «сливочным» из «Монако» за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 100 миллионов евро.

«Был ли этот год для меня успешным? Да, я стал основным в сборной Франции и «Реале», но это ещё не всё. Мы должны работать ещё усердней», – сказал Чуамени в интервью после победы сборной Франции над Австрией в Лиге конференций.

Напомним, в новом сезоне Чуамени отметился двумя результативными передачами за мадридский «Реал» в 5 матчах чемпионата Испании. После ухода Каземиро француз является основным в стане «сливочных».