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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго выйдет в основе «Реала» на матч с «Осасуной»

30 Сентября 2022 • 14:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго выйдет в основном составе своей команды на матч 7 тура чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом утверждает издание Diario AS.

Ранее участие бразильца в матче с «Осасуной» находилось под вопросом. Дело в том, что Родриго получил небольшую травму во время международной паузы. Тем не менее, сейчас всё в порядке, так как нападающий должен выйти в основе в ближайшем матче.

В новом сезоне Родриго отметился уже тремя голами и двумя результативными передачами в четырёх матчах чемпионата Испании. В последнем туре Ла Лиги игрок забил гол в ворота мадридского «Атлетико».

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Реал Мадрид Родриго
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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