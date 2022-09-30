Родриго выйдет в основе «Реала» на матч с «Осасуной»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго выйдет в основном составе своей команды на матч 7 тура чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом утверждает издание Diario AS.

Ранее участие бразильца в матче с «Осасуной» находилось под вопросом. Дело в том, что Родриго получил небольшую травму во время международной паузы. Тем не менее, сейчас всё в порядке, так как нападающий должен выйти в основе в ближайшем матче.

В новом сезоне Родриго отметился уже тремя голами и двумя результативными передачами в четырёх матчах чемпионата Испании. В последнем туре Ла Лиги игрок забил гол в ворота мадридского «Атлетико».