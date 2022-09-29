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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич пропустит ближайший матч «Реала» из-за травмы

29 Сентября 2022 • 03:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Хорватский полузащитник Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» в 2018 году, получил травму. О том, что из-за нее он рискует пропустить следующий матч «Реала», мы уже сообщали, а теперь подтвердилось, что он действительно не сможет выйти на поле в игре против «Осасуны», которая состоится в воскресенье, второго октября.

Более того, Модрич пропустит и следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов, который состоится на следующей неделе, и в строй вернется лишь к 8 октября, сообщает испанское издание Marca.

С другой стороны, в состав «Реала» вернется Карим Бензема, который пропустил из-за травмы почти весь сентябрь.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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