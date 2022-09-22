Рюдигер признался, что ему нравится провоцировать соперников

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что ему нравятся психологические игры на поле.

«Я люблю анализировать соперников, проверяя как они реагируют на провокации. Мне нравятся психологические игры и трэш-ток», – заявил Рюдигер в интервью Marca.

Рюдигер перешёл в «Реал» летом на правах свободного агента из «Челси», с которым немец не стал продлевать контракт. Антонио уже успел отличиться первым голом за «сливочным», поразив ворота «Мальорки» в чемпионате Испании.

Напомним, что в «Челси» Рюдигер за 5 лет выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.