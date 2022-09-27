Рейньер: «Реал»? Не важно, в какой команде я добьюсь успеха»

Полузащитник «Реала» Рейньер, выступающий на правах аренды за «Жирону», не исключил, что в скором времени может покинуть мадридскую команду на постоянной основе. Напомним, в 5 матчах нового сезона Ла Лиги футболист отметился одним голом.

«Добиться успеха в «Реале»? Я просто хочу следовать своему пути. Не важно, с кем я добьюсь успеха, с «Реалом» или с другой командой. Самое главное – быть счастливым и выкладываться на полную», – цитирует бразильца Diario AS.

Напомним, в январе 2020 года мадридский «Реал» выложил «Фламенго» за молодого бразильца 30 миллионов евро. Последние два сезона игрок провёл в аренде за дортмундскую «Боруссию», где так и не смог раскрыться.