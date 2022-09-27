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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейньер: «Реал»? Не важно, в какой команде я добьюсь успеха»

27 Сентября 2022 • 09:35 Комментировать
Жирона
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Реал Сосьедад
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02.10 19:30

Полузащитник «Реала» Рейньер, выступающий на правах аренды за «Жирону», не исключил, что в скором времени может покинуть мадридскую команду на постоянной основе. Напомним, в 5 матчах нового сезона Ла Лиги футболист отметился одним голом.

«Добиться успеха в «Реале»? Я просто хочу следовать своему пути. Не важно, с кем я добьюсь успеха, с «Реалом» или с другой командой. Самое главное – быть счастливым и выкладываться на полную», – цитирует бразильца Diario AS.

Напомним, в январе 2020 года мадридский «Реал» выложил «Фламенго» за молодого бразильца 30 миллионов евро. Последние два сезона игрок провёл в аренде за дортмундскую «Боруссию», где так и не смог раскрыться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Рейньер
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ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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