Куртуа рискует пропустить игру с «Барселоной» из-за травмы

Один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа может пропустить принципиальный матч «Реала» против «Барселоны» из-за травмы.

Напомним, что после международной паузы на игры сборных у бельгийского голкипера был выявлен радикулит. По этой причине Тибо пропустил игру против «Осасуны» и не встанет в ворота в предстоящей встрече Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром».

По информации Mundo Deportivo, точные сроки восстановления Куртуа неизвестны, поэтому существует риск пропуска матча с «Барселоной», который состоится уже 16 октября.

В текущем сезоне в рамках всех состязаний бельгиец провёл девять игр, отстояв на ноль в трёх из них.

