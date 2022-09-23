У Анчелотти самый высокий процент побед среди тренеров в 2022 году

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти лидирует по проценту побед среди всех европейских тренеров в 2022 году. Согласно подсчётам от BeSocer Pro, процент побед Анчелотти составляет 72,5 процентов.

В топ-3 также входят Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Юрген Клопп из «Ливерпуля». В первую десятку вошли Кристоф Галтье («Ницца»/«ПСЖ»), Стефано Пиоли («Милан»), Хави Эрнандес («Милан»), Лучано Спаллетти («Наполи»), Хорхе Сампаоли («Марсель»), Симоне Индзаги («Интер»), Маурисио Почеттино («ПСЖ»).

Напомним, «Реал» Мадрид под руководством Карло Анчелотти выиграл каждый из 9 официальных матчей в новом сезоне. В Ла Лиге «сливочные» лидируют с двух очковым отрывом от «Барселоны».