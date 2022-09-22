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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рюдигер: «В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу»

 
22 Сентября 2022 • 13:49 Комментировать
Вольфсбург
...
Штуттгарт
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01.10 16:30

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил о проблемах с дисциплиной, которые испытывал в составе немецкого «Штуттгарта», за который выступал с 2011 по 2016 год.

«В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу, но этот подход был неправильным по отношению ко мне. Я не люблю встречаться с незнакомцами и рассказывать им о своих проблемах», – приводит слова Рюдигера Marca.

Отметим, что в составе «Штуттгарта» Рюдигер провёл 80 матчей, где получил 10 жёлтых и две красные карточки. После отъезда из Германии футболист отправился в «Рому», откуда и перешёл в «Челси» летом 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Штуттгарт Антонио Рюдигер
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ВОЛЬФСБУРГ ШТУТТГАРТ
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