Рюдигер: «В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вспомнил о проблемах с дисциплиной, которые испытывал в составе немецкого «Штуттгарта», за который выступал с 2011 по 2016 год.

«В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу, но этот подход был неправильным по отношению ко мне. Я не люблю встречаться с незнакомцами и рассказывать им о своих проблемах», – приводит слова Рюдигера Marca.

Отметим, что в составе «Штуттгарта» Рюдигер провёл 80 матчей, где получил 10 жёлтых и две красные карточки. После отъезда из Германии футболист отправился в «Рому», откуда и перешёл в «Челси» летом 2017 года.