Рюдигер: «Не могу сказать, что мечтал играть за «Реал», моей мечтой была АПЛ»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что никогда не мечтал играть за «сливочных». По словам футболиста, его главной мечтой было выступать в Английской премьер-лиге. Напомним, с 2017 по 2022 год немец играл за «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

«Не могу сказать, что мечтал играть за «Реал», моей мечтой была Английская премьер-лиге. «Реал» больше был фантазией, нечто большим», – цитирует немца Sport 1.

Рюдигер уже успел забить дебютный гол за «Реал» в матче чемпионата Испании против «Мальорки».