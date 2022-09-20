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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер: «Не могу сказать, что мечтал играть за «Реал», моей мечтой была АПЛ»

 
20 Сентября 2022 • 14:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что никогда не мечтал играть за «сливочных». По словам футболиста, его главной мечтой было выступать в Английской премьер-лиге. Напомним, с 2017 по 2022 год немец играл за «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

«Не могу сказать, что мечтал играть за «Реал», моей мечтой была Английская премьер-лиге. «Реал» больше был фантазией, нечто большим», – цитирует немца Sport 1.

Рюдигер уже успел забить дебютный гол за «Реал» в матче чемпионата Испании против «Мальорки».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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