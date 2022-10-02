«Осасуна» - первая команда, отобравшая очки у «Реала» в текущем сезоне

Мадридский «Реал» играл дома против «Осасуны» в седьмом туре Ла Лиги и допустил первую осечку в этом сезоне, хотя до этого исключительно побеждал во всех турнирах. В конце первого тайма Карим Бензема не попал в створ, пробивая в противоход вратарю. Тут же Винисиус Жуниор выполнил подачу на партнеров, те не смогли пробить, но мяч и без их помощи влетел в сетку. В начале второго тайма дебютировавший за «Реал» в Ла Лиге Андрей Лунин не справился с ударом затылком от Кике Гарсии. На 78-й минуте гости были на грани катастрофы, удаление Давида Гарсии и пенальти, но Карим Бензема с точки зарядил в перекладину. Вырвать победу «Реал» не смог - 1:1. На вершине чемпионата Испании «Барселона» и «королевский» клуб (по 19 очков).
Протокол игры
|(1:0) Винисиус Жуниор42'
|51'Кике Гарсия (1:1)
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль86' (Диас Мариано (86') •Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан75' (Милитао Эдер (75') •Себальос Дани 45'54' (Вальверде Федерико (54') •Чуамени Орельен54' (Камавинга Эдуардо (54') •Кроос Тони74' (Асенсио Марко (74') •Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Эррера Серхио•Видаль Начо82' (Эрнандес Аридане (82') •Унаи Гарсия•Гарсия Давид III• 78'Круз Хуан•Торро Лукас•Гомес Мойсес•Монкайола Хон82' (Санчес Мануэль (82') •Брашанац Дарко69' (Пенья Рубен (69') •Абдессамад Эззалзули 47'69' (Орос Аймар (69') •Кике Гарсия 79'83' (Будимир Анте (83')
02 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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