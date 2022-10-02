«Осасуна» - первая команда, отобравшая очки у «Реала» в текущем сезоне

Мадридский «Реал» играл дома против «Осасуны» в седьмом туре Ла Лиги и допустил первую осечку в этом сезоне, хотя до этого исключительно побеждал во всех турнирах. В конце первого тайма Карим Бензема не попал в створ, пробивая в противоход вратарю. Тут же Винисиус Жуниор выполнил подачу на партнеров, те не смогли пробить, но мяч и без их помощи влетел в сетку. В начале второго тайма дебютировавший за «Реал» в Ла Лиге Андрей Лунин не справился с ударом затылком от Кике Гарсии. На 78-й минуте гости были на грани катастрофы, удаление Давида Гарсии и пенальти, но Карим Бензема с точки зарядил в перекладину. Вырвать победу «Реал» не смог - 1:1. На вершине чемпионата Испании «Барселона» и «королевский» клуб (по 19 очков).