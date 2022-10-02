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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» - первая команда, отобравшая очки у «Реала» в текущем сезоне

02 Октября 2022 • 23:55 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Мадридский «Реал» играл дома против «Осасуны» в седьмом туре Ла Лиги и допустил первую осечку в этом сезоне, хотя до этого исключительно побеждал во всех турнирах. В конце первого тайма Карим Бензема не попал в створ, пробивая в противоход вратарю. Тут же Винисиус Жуниор выполнил подачу на партнеров, те не смогли пробить, но мяч и без их помощи влетел в сетку. В начале второго тайма дебютировавший за «Реал» в Ла Лиге Андрей Лунин не справился с ударом затылком от Кике Гарсии. На 78-й минуте гости были на грани катастрофы, удаление Давида Гарсии и пенальти, но Карим Бензема с точки зарядил в перекладину. Вырвать победу «Реал» не смог - 1:1. На вершине чемпионата Испании «Барселона» и «королевский» клуб (по 19 очков).

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Осасуна
(1:0) Винисиус Жуниор42'  
  51'Кике Гарсия (1:1)
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 86' (Диас Мариано ( 86') Рюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди Ферлан 75' (Милитао Эдер ( 75') Себальос Дани  45' 54' (Вальверде Федерико ( 54') Чуамени Орельен 54' (Камавинга Эдуардо ( 54') Кроос Тони 74' (Асенсио Марко ( 74') РодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароПиньейро ДиегоКаньисарес ЛукасАзар ЭденВальехо Хесус
Эррера СерхиоВидаль Начо 82' (Эрнандес Аридане ( 82') Унаи ГарсияГарсия Давид III  78'Круз ХуанТорро ЛукасГомес МойсесМонкайола Хон 82' (Санчес Мануэль ( 82') Брашанац Дарко 69' (Пенья Рубен ( 69') Абдессамад Эззалзули  47' 69' (Орос Аймар ( 69') Кике Гарсия  79' 83' (Будимир Анте ( 83')
Запасные: Гарсия РубенХуан Перес IIТоррес РобертоАйтор ФернандесИбаньес ПаблоБарха Энрике
02 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Комментарии (1)
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Sergey999
02 Октября 2022 в 23:59
Нет слов, как можно пропустить на 50-й минуте и начать играть на 80-й??? Игра в поддавки с барсой??? Осталось для полноты картины проиграть Шахтеру((((
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окончен Сельта 1:0 Бетис 2.35 3.20 3.25
окончен Жирона 3:5 Реал Сосьедад 3.20 3.20 2.35
окончен Реал Мадрид 1:1 Осасуна 1.35 5.30 8.50
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
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02 Октября
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