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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич не намерен покидать сборную Хорватии до Евро-2024

 
20 Сентября 2022 • 10:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Зоран Бахтиярович, врач сборной Хорватии, сообщил, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен выступать за национальную команду своей страны до Евро-2024.

Напомним, что к этому времени Модричу будет уже почти 39 лет.

«Мой план был уйти, когда Лука и старшее поколение попрощаются со сборной. Однако Лука решил остаться до Евро-2024, а этого ждать будет сложно», — цитирует Бахтияровича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.

Всего в составе сборной Хорватии 37-летний Модрич провёл 152 матча, в которых забил 22 гола. За национальную команду полузащитник выступает с 2006 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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