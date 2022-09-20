Модрич не намерен покидать сборную Хорватии до Евро-2024

Зоран Бахтиярович, врач сборной Хорватии, сообщил, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен выступать за национальную команду своей страны до Евро-2024.

Напомним, что к этому времени Модричу будет уже почти 39 лет.

«Мой план был уйти, когда Лука и старшее поколение попрощаются со сборной. Однако Лука решил остаться до Евро-2024, а этого ждать будет сложно», — цитирует Бахтияровича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.

Всего в составе сборной Хорватии 37-летний Модрич провёл 152 матча, в которых забил 22 гола. За национальную команду полузащитник выступает с 2006 года.