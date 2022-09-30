Бензема должен выиграть «Золотой мяч» с самым большим отрывом от второго места в истории награды

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема возьмёт «Золотой мяч» без особой конкуренции. По информации от издания Goal, француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.

Напомним, Бензема является главным фаворитом на получение «Золотого мяча». В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов. Голы француза помогли команде Карло Анчелотти выиграть оба трофея.

Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не попал в расширенный список претендентов на награду в этом году.

В новом сезоне Бензема забил три гола в четырёх матчах Ла Лиги.