Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Осасуна»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке мадридского «Реала» с «Осасуной» в рамках седьмого тура Ла Лиги.

«Склоняюсь к интриге. На мой взгляд, «Реал» победит. Но вот поставить предложу на голы. Верю, что гостям тут удастся забить. Победа «Реала» и обе забьют», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок состоится сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В настоящий момент «королевский» клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Осасуна» располагается на седьмой строчке.