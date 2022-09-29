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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос хочет завершить карьеру на пике

29 Сентября 2022 • 00:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может повесить бутсы на гвоздь уже совсем скоро.

Как сообщалось ранее, в «Реале» знают о весьма вероятном уходе 32-летнего игрока по завершении текущего сезона. Немецкий хавбек может не только покинуть клуб, но и вовсе завершить игровую карьеру. По данным Diario AS, идея Крооса заключается в том, чтобы уйти на пике и дать дорогу молодым полузащитникам «Реала», претендующим на его позицию.

Таким образом, действующий контракт, истекающий в июне 2023 года, может стать для Крооса последним перед окончанием карьеры профессионального футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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