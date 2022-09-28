Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема пока не тренируется с «Реалом»

28 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.30 X 5.40 2 9.50
02.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» пока не приступил к тренировкам в общей группе. По информации от Marca, участие форварда в матче чемпионата Испании против «Осасуны» до сих пор находится под вопросом

Сообщается, что Бензема уже несколько дней работает в тренажёрном зале, но пока не участвовал в групповых занятиях на поле. Напомним, из-за травмы француз пропустил несколько матчей, в том числе и мадридское дерби с «Атлетико».

Бензема в новом сезоне успел забить три гола в четырёх матчах чемпионата Испании. Также на счету француза одна результативная передача в турнире. Напомним, Карим является одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
11:42 · Англия. Премьер-лига
Перес не исключает, что в будущем Мбаппе и Холанн будут играть за «Реал»
11:07 · Испания. Ла Лига
Фернандо Льоренте признался, что однажды мог оказаться в «Реале»
10:56 · Испания. Ла Лига
Бензема пока не тренируется с «Реалом»
10:55 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» и «Ливерпуля» появился конкурент в борьбе за Асенсио
10:38 · Англия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш рассказал, как «Челси» упустил Модрича
09:38 · Испания. Ла Лига
Де Йонг принял условия «Барселоны»
09:27 · Испания. Ла Лига
Вальверде – лучший игрок месяца в «Реале»
09:20 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Мы уже привыкли к расизму»
08:47 · Испания. Ла Лига
Гризманн признан лучшим игроком «Атлетико», лишь раз выйдя в стартовом составе
07:10 · Испания. Ла Лига
Хави разругался с легендой «Барселоны» и хочет убрать его из команды 1
03:39 · Испания. Ла Лига
Испанские фаны недовольны тем, что «Эль Класико» состоится днем
27 Сентября
17:31 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» готовит трансферную бомбу – Симеоне хочет подписать Пике 4 слухи
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом
15:29 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Бельерин получил травму и может пропустить ближайший матч
14:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет играть на главной арене Олимпийских игр – 1992
Все новости
Рекомендуем