Бензема пока не тренируется с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» пока не приступил к тренировкам в общей группе. По информации от Marca, участие форварда в матче чемпионата Испании против «Осасуны» до сих пор находится под вопросом

Сообщается, что Бензема уже несколько дней работает в тренажёрном зале, но пока не участвовал в групповых занятиях на поле. Напомним, из-за травмы француз пропустил несколько матчей, в том числе и мадридское дерби с «Атлетико».

Бензема в новом сезоне успел забить три гола в четырёх матчах чемпионата Испании. Также на счету француза одна результативная передача в турнире. Напомним, Карим является одним из фаворитов на «Золотой мяч».