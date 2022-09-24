Рюдигер не сыграет за Германию в матче против Англии

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не примет участие в матче следующего тура Лиги наций, где его сборная Германии отправится на выезд к Англии. Об этом сообщает Madrid Zone.

Немец получил небольшое повреждение и в ближайшее время должен вернуться в расположение мадридского «Реала», чтобы восстановиться к первому матчу «сливочных» после международной паузы. Напомним, 2 октября команда Карло Анчелотти в рамках Ла Лиги примет у себя дома «Осасуну».

Рюдигер присоединился к «Реалу» летом на правах свободного агента. До этого Антонио выступал в составе лондонского «Челси».