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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер не сыграет за Германию в матче против Англии

 
24 Сентября 2022 • 10:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер не примет участие в матче следующего тура Лиги наций, где его сборная Германии отправится на выезд к Англии. Об этом сообщает Madrid Zone.

Немец получил небольшое повреждение и в ближайшее время должен вернуться в расположение мадридского «Реала», чтобы восстановиться к первому матчу «сливочных» после международной паузы. Напомним, 2 октября команда Карло Анчелотти в рамках Ла Лиги примет у себя дома «Осасуну».

Рюдигер присоединился к «Реалу» летом на правах свободного агента. До этого Антонио выступал в составе лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Антонио Рюдигер
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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