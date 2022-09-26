Травма Азара оказалась несерьёзной, бельгиец должен сыграть в матче против «Осасуны»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар будет готов принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании против «Осасуны», несмотря на травму, которую вчера получил в составе сборной Бельгии, играя с Голландией в Лиге наций.

По сведениям от журналиста Марио Кортеханы, повреждение Азара оказалось несерьёзным. Футболист отделался лёгким ушибом, так что сможет противостоять «Осасуне» в ближайшем туре Ла Лиги.

Напомним, в новом сезоне Азар отметился всего одним голом, который был забит в Лиге чемпионов против шотландского «Селтика». В чемпионате Испании футболист не забил ни одного мяча за три поединка.