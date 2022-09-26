Кака – о результатах «Реала»: «9 побед в 9 матчах – просто фантастика»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака прокомментировал результаты команды на старте нового сезона под руководством Карло Анчелотти. Напомним, «сливочные» под началом итальянского специалиста выиграли все 9 матчей во всех турнирах.

«9 побед в 9 матчах – это просто фантастика. Я смотрю не только на то, как развиваются футболисты, а и на то, какого тренерского прогресса добился Карло Анчелотти», – приводит слова бразильца Marca.

Напомним, что Кака именно под руководством Карло Анчелотти в «Милане» взял свой единственный в карьере «Золотой мяч» за успешные выступления в сезоне-2006/07.