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Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист Педрероль извинился перед Винисиусом за фразу: «Не делай обезьяну»

 
19 Сентября 2022 • 14:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Хосеп Педрероль, журналист издания El Chiringuito TV, извинился перед полузащитником «Реала» Винисиусом Жуниором за фразу, которую сочли за расистскую.

Ранее журналист выронил в адрес Винисиуса следующую фразу: «Не делай обезьяну». Позже Педрероль извинился, заявив, что эти слова не стоит воспринимать буквально.

«В Испании фраза «Не делай обезьяну» значит «Не прикидывайся дураком». Я неправильно выразислся, но я не расист. Я прошу прощения, если задел тебя, Вини», – написал журналист в социальных сетях.

Напомним, что Винисиуса также оскорбляли болельщики «Атлетико» во время вчерашнего дерби на «Ванда Метрополитано». Ла Лига с большой долей вероятности оштрафует «матрасников» за неподобающее поведение болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хосеп Педрероль
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