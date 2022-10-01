«Реал» видит в Вальверде будущего капитана

Полузащитник Федерико Вальверде впечатляет руководство и тренерский штаб «Реала» не только своей игрой, но и лидерскими качествами.

В клубе считают, что в будущем 24-летний уругваец станет лидером команды как на поле, так и в раздевалке, сообщает Marca. Отмечается также, что хавбек уже сейчас проявляет себя как один из лидеров коллектива, что, вероятно, позволит ему претендовать на капитанскую повязку в ближайшие годы.

Напомним, что капитаном «сливочных» в настоящее время является Карим Бензема, а вице-капитанами – Лука Модрич и Начо.

На счету Федерико Вальверде четыре забитых мяча и две результативные передачи в девяти матчах за «Реал» в текущем сезоне.