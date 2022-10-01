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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» видит в Вальверде будущего капитана

01 Октября 2022 • 22:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.40 2 9.00
Через 22 ч. 28 мин.

Полузащитник Федерико Вальверде впечатляет руководство и тренерский штаб «Реала» не только своей игрой, но и лидерскими качествами.

В клубе считают, что в будущем 24-летний уругваец станет лидером команды как на поле, так и в раздевалке, сообщает Marca. Отмечается также, что хавбек уже сейчас проявляет себя как один из лидеров коллектива, что, вероятно, позволит ему претендовать на капитанскую повязку в ближайшие годы.

Напомним, что капитаном «сливочных» в настоящее время является Карим Бензема, а вице-капитанами – Лука Модрич и Начо.

На счету Федерико Вальверде четыре забитых мяча и две результативные передачи в девяти матчах за «Реал» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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