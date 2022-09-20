Родриго: «Думаю, в этом сезоне мы снова можем выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго уверен, что его команде в этом сезоне будет по силам защитить титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов. Напомним, что в прошлой кампании «королевский клуб» выиграл оба трофея.

«Думаю, в этом сезоне мы снова можем выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Нам это по силам», – сказал Родриго в интервью 433.

Родриго выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перебрался в команду из бразильского «Сантоса». С тех пор нападающий выиграл со своей командой два чемпионских титула Ла Лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

В нынешнем сезоне Родриго записал на свой актив 3 гола и два ассиста в 7 матчах во всех турнирах.