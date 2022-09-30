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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не получит компенсацию от ФИФА за травму Модрича

30 Сентября 2022 • 00:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на компенсацию за травму Луки Модрича, полученную им в расположении сборной Хорватии.

Согласно правилам, в подобных случаях ФИФА обязуется выплачивать клубам денежную компенсацию, однако этого не произойдёт в ситуации с Модричем, докладывает Diario AS, поскольку повреждение 37-летнего хавбека оказалось несерьёзным. «Сливочные» получали бы порядка 20 тысяч евро в день, если бы хорват выбыл более чем на 28 дней.

Напомним, что Лука Модрич не сыграет в предстоящем матче Ла Лиги против «Осасуны». Возвращение полузащитника запланировано на вторую неделю октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ФИФА Сборная Хорватии Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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