«Реал» не получит компенсацию от ФИФА за травму Модрича

Мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на компенсацию за травму Луки Модрича, полученную им в расположении сборной Хорватии.

Согласно правилам, в подобных случаях ФИФА обязуется выплачивать клубам денежную компенсацию, однако этого не произойдёт в ситуации с Модричем, докладывает Diario AS, поскольку повреждение 37-летнего хавбека оказалось несерьёзным. «Сливочные» получали бы порядка 20 тысяч евро в день, если бы хорват выбыл более чем на 28 дней.

Напомним, что Лука Модрич не сыграет в предстоящем матче Ла Лиги против «Осасуны». Возвращение полузащитника запланировано на вторую неделю октября.