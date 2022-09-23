У Алабы нет травмы, защитник продолжит выступать за сборную во время международной паузы

Защитник сборной Австрии Давид Алаба не покинет расположение команды Ральфа Рангника из-за травмы. По информации от Diario AS, повреждение оказалось несерьёзным, поэтому футболиста не будут отправлять обратно в расположение мадридского «Реала».

Таким образом Алаба должен принять участие в следующем матче Австрии в Лиге наций против Хорватии, который состоится против Хорватии 25 сентября. Напомним, вчера команда Ральфа Рангника проиграла на выезде Франции со счётом 0:2.

Алаба в этом сезоне провёл 6 матчей в чемпионате Испании за мадридский «Реал». В этих поединках защитник отметился одним голом и двумя результативными передачами.