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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Алабы нет травмы, защитник продолжит выступать за сборную во время международной паузы

 
23 Сентября 2022 • 13:01 Комментировать
Австрия
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Хорватия
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25.09 21:45

Защитник сборной Австрии Давид Алаба не покинет расположение команды Ральфа Рангника из-за травмы. По информации от Diario AS, повреждение оказалось несерьёзным, поэтому футболиста не будут отправлять обратно в расположение мадридского «Реала».

Таким образом Алаба должен принять участие в следующем матче Австрии в Лиге наций против Хорватии, который состоится против Хорватии 25 сентября. Напомним, вчера команда Ральфа Рангника проиграла на выезде Франции со счётом 0:2.

Алаба в этом сезоне провёл 6 матчей в чемпионате Испании за мадридский «Реал». В этих поединках защитник отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Австрии Давид Алаба
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АВСТРИЯ ХОРВАТИЯ
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