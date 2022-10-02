​Куртуа угодил в лазарет «Реала»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа угодил в клубный лазарет. Медицинская служба мадридского клуба провела обследование, в результате которого у Куртуа был выявлен ишиас. Об этом сообщается на страницах клубного сайта «сливочных». «Реал» не называет сроков восстановления Куртуа, но, вероятно, ближайшие игры бельгиец пропустит.

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Дальше по графику у команды Карло Анчелотти будет поединок с «Шахтёром» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Реал» в шести прошедших турах чемпионата Испании лишь побеждал.