Бензема три раза в 2022 году не забил пенальти в ворота «Осасуны»

В рамках седьмого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» допустил осечку, сыграв на своем поле вничью со скромной «Осасуной» Встреча завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что нападающий «королевского» клуба Карим Бензема мог принести победу своей команде, однако не реализовал пенальти на 79-й минуте. Французский форвард три раза не смог забить 11-метровый в ворота «Осасуны» в текущем году. В апреле Карим дважды допустил осечку, пробивая пенальти в игре с этой команды

«Реал» набрал 19 баллов после семи туров и опустился на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. На первой строчке с лучшей разницей мячей обосновалась «Барселона».