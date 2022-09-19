Симеоне: «Реал» очень глубоко оборонялся, нас за это всегда критиковали»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт оборонительного стиля «Реала» во вчерашнем дерби на «Ванда Метрополитано». Напомним, «сливочные» добыли минимальную победу 2:1 и закрепили лидерство в Ла Лиге.

«Реал» очень глубоко оборонялся. Это напомнило мне наш стиль, которого мы придерживались несколько лет назад, когда у нас был молодой Диего Коста. «Атлетико» всегда за это критиковали», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

После 6 туров чемпионата Испании «Атлетико» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре Ла Лиги «матрасники» сыграют на выезде с «Севильей» Хулена Лопетеги.