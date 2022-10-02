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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил стартовый состав на «Осасуну», Бензема выйдет на поле с самого начала игры

02 Октября 2022 • 21:11 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Осасуна
1 1.35 X 5.30 2 8.50
1-й тайм

В седьмом туре испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет дома с «Осасуной», пока что «Реал» выиграл все шесть матчей, которые провел в чемпионате. Накануне игры Карло Анчелотти, наставник команды, объявил стартовый состав. В него вошел и Карим Бензема, который возвращается после травмы.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Кроос, Бензема, Чуамени, Себальос, Винисиус Жуниор, Родриго, Рюдигер, Менди.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Осасуной» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени. 

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Реал Мадрид Осасуна
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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окончен Эспаньол 2:2 Валенсия 2.70 3.30 2.65
окончен Сельта 1:0 Бетис 2.35 3.20 3.25
окончен Жирона 3:5 Реал Сосьедад 3.20 3.20 2.35
Идет 28 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.38 5.40 7.80
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
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