«Реал» объявил стартовый состав на «Осасуну», Бензема выйдет на поле с самого начала игры

В седьмом туре испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» сыграет дома с «Осасуной», пока что «Реал» выиграл все шесть матчей, которые провел в чемпионате. Накануне игры Карло Анчелотти, наставник команды, объявил стартовый состав. В него вошел и Карим Бензема, который возвращается после травмы.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Кроос, Бензема, Чуамени, Себальос, Винисиус Жуниор, Родриго, Рюдигер, Менди.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Осасуной» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени.