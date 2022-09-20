Агент: «Реал» — это идеальный клуб для Камавинга

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга, прокомментировал положение игрока в клубе.

Барнетт сказал Goal España, что Камавинга очень счастлив в мадридском клубе, после перехода с ним происходят позитивные вещи. «Реал» — это идеальный клуб для Камавинга, если ты хочешь быть одним из лучших игроков мира, то переход в «Реал» является идеальным решением, добавил агент.

В текущем сезоне 19-летний француз принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2027 года.