По информации AS, руководство мадридского «Реала» больше не заинтересовано в услугах Марко Асенсио и Мариано Диаса.

Сообщается, что оба атакующих игрока покинут «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободных агентов уже следующим летом. Вместо продления сделок с испанцами Флорентино Перес и компания хотят ещё на год пролонгировать контракты лидеров «сливочных», а именно Карима Бензема, Тони Крооса и Начо Фернандеса. Под вопросом находится будущее Дани Себальоса в составе победителей Лиги чемпионов.

Напомним, что Асенсио стал игроком «Реала» в 2015 году, выиграв три трофея главного еврокубка. Мариано вернулся в родной клуб в 2018 году, однако после неплохого старта быстро стал резервистом.

