Браима Диаса и Асенсио не будет в «Реале» в следующем сезоне

Мадридский «Реал» уже принял окончательное решение расстаться с полузащитниками Браимом Диасом и Марко Асенсио. По информации от Diario AS, обоих футболистов не будет в команде в следующем сезоне.

Напомним, что «Милан» летом продлил аренду Диаса, который в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в итальянской Серии А. Что касается Асенсио, полузащитник с большой долей вероятности покинет клуб через год на правах свободного агента.

«Реал» в данный момент лидирует в Ла Лиге с 18 очками в активе. У каталонской «Барселоны», которая идёт на второй строчке – на два пункта меньше, чем у команды Карло Анчелотти.