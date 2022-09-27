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Чемпионат Италии. Серия А

Браима Диаса и Асенсио не будет в «Реале» в следующем сезоне

27 Сентября 2022 • 10:22 Комментировать
Эмполи
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Милан
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01.10 21:45

Мадридский «Реал» уже принял окончательное решение расстаться с полузащитниками Браимом Диасом и Марко Асенсио. По информации от Diario AS, обоих футболистов не будет в команде в следующем сезоне.

Напомним, что «Милан» летом продлил аренду Диаса, который в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в итальянской Серии А. Что касается Асенсио, полузащитник с большой долей вероятности покинет клуб через год на правах свободного агента.

«Реал» в данный момент лидирует в Ла Лиге с 18 очками в активе. У каталонской «Барселоны», которая идёт на второй строчке – на два пункта меньше, чем у команды Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио Браим Диас
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ЭМПОЛИ МИЛАН
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