Анчелотти: «Бензема остаётся нашим штатным пенальтистом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего команды Карима Бензема.

«Сливочные» впервые в сезоне не сумели победить, допустив осечку в домашнем матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). На 79-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти.

«Сегодня Бензема выполнил свою работу и провёл хорошую игру, но упустил шанс забить с пенальти. Это случайность, иногда такое происходит. Бензема – наш штатный пенальтист, и мы не планируем это менять», – заявил итальянский специалист в послематчевом интервью.

По прошествии семи туров чемпионата Испании «Реал» делит первую строчку в турнирной таблице с «Барселоной» – оба гранда набрали по 19 очков.