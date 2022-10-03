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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема остаётся нашим штатным пенальтистом»

03 Октября 2022 • 00:52 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего команды Карима Бензема.

«Сливочные» впервые в сезоне не сумели победить, допустив осечку в домашнем матче Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). На 79-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти.

«Сегодня Бензема выполнил свою работу и провёл хорошую игру, но упустил шанс забить с пенальти. Это случайность, иногда такое происходит. Бензема – наш штатный пенальтист, и мы не планируем это менять», – заявил итальянский специалист в послематчевом интервью.

По прошествии семи туров чемпионата Испании «Реал» делит первую строчку в турнирной таблице с «Барселоной» – оба гранда набрали по 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карло Анчелотти Карим Бензема
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