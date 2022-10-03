Анчелотти объяснил, почему Азар не сыграл с «Осасуной»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не задействовал бельгийского полузащитника Эдена Азара во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

«Матч получился таким, что на поле нужен был не Азар, а второй нападающий, который мог бы навязать борьбу на втором этаже. Под эти требования Эден точно не подходит», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба клуба.

Из-за вчерашней осечки мадридский гранд опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед каталонскую «Бапселону». У обоих клубов одинаковое количество очков, «сине-гранатовые» опережают «сливочных» по разнице голов.