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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» заслужил победу над «Осасуной»

03 Октября 2022 • 01:58 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что команда наиграла на победу в матче Ла Лиги против «Осасуны».

Итог поединка – 1:1. На 79-й минуте Карим Бензема мог принести «сливочным» победу, но не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Данная осечка стала для мадридцев первой в сезоне.

«Не самый выдающийся матч. Мы заслужили победу, но это был не наш день. Впрочем, мы не будем оправдываться. Всё пошло не так, как мы планировали, однако у нас была возможность решить исход матча с пенальти. Замечательная победная серия подошла к концу, и теперь нам нужно начать новую череду побед», – заявил после матча наставник «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карло Анчелотти
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