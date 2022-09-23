Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Я хочу играть, ведь знаю, что могу продемонстрировать на поле»

 
23 Сентября 2022 • 09:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.30 2 9.00
02.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пожаловался на отсутствие игрового времени в команде Карло Анчелотти. Напомним, в новом сезоне бельгиец провёл 158 минут во всех турнирах, где отметился голом и ассистом.

«Ситуация деликатная, ведь я хочу играть больше. Я чувствую себя комфортно в «Реале», но я знаю, что могу показать, если выйду на поле. У меня были сложные времена, когда я хотел играть, но тренер не выпускал меня», – цитирует бельгийца Marca.

Напомним, Азара перешёл в мадридский «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Полузащитник так и не смог раскрыть свой потенциал в стане «сливочных» из-за постоянных травм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что 90 очков будет достаточно для победы в Ла Лиге
10:06 · Испания. Ла Лига
Гомес рассказал, как изменилась игра Месси
10:02 · Испания. Ла Лига
Галтье: «Я восхищаюсь Анчелотти»
09:59 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Со мной уже связывались топ-клубы»
09:49 · Испания. Ла Лига
Савич возобновил тренировки с «Атлетико»
09:38 · Испания. Ла Лига
Ван Галь объяснил, почему заменил де Йонга в матче с Польшей
09:32 · Испания. Ла Лига
Депай получил травму в матче против Польши
09:30 · Испания. Ла Лига
Азар рассказал о своей ситуации в «Реале»
09:26 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я хочу играть, ведь знаю, что могу продемонстрировать на поле»
08:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на 16-летнего бразильского таланта
06:42 · Испания. Ла Лига
Азар ответил на вопрос о двуличии Анчелотти
22 Сентября
22:59 · Испания. Ла Лига
Давид Сильва оштрафован на 1080 евро за хулиганство в отношении девочки
21:47 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я всегда мечтал играть в Ла Лиге 1
19:31 · Испания. Ла Лига
Беренгер рассказал о своей мечте
19:14 · Испания. Ла Лига
Чуамени: Хорошо, если мой переход в «Реал» помог «Бордо»
Все новости
Рекомендуем