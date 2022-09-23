Азар: «Я хочу играть, ведь знаю, что могу продемонстрировать на поле»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пожаловался на отсутствие игрового времени в команде Карло Анчелотти. Напомним, в новом сезоне бельгиец провёл 158 минут во всех турнирах, где отметился голом и ассистом.

«Ситуация деликатная, ведь я хочу играть больше. Я чувствую себя комфортно в «Реале», но я знаю, что могу показать, если выйду на поле. У меня были сложные времена, когда я хотел играть, но тренер не выпускал меня», – цитирует бельгийца Marca.

Напомним, Азара перешёл в мадридский «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Полузащитник так и не смог раскрыть свой потенциал в стане «сливочных» из-за постоянных травм.