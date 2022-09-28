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Чемпионат Италии. Серия Б

Рубен де ла Ред рассказал, что помешало Черышеву раскрыться в «Реале»

28 Сентября 2022 • 13:40 Комментировать
Кальяри
...
Венеция
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01.10 15:00

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Рубен де ла Ред поделился мнением о российском полузащитнике Денисе Черышеве, который является воспитанником мадридского клуба.

По мнению де ла Реда, Черышев мог заиграть на самом высоком уровне, а закрепиться в «Реале» ему помешал один курьёзный случай.

«Денис запомнился как очень сильный, быстрый игрок с большим потенциалом. Он не виноват, что покинул «Реал». Был неприятный случай в матче против «Кадиса» в Кубке, когда Денис вышел на замену. Я думаю, что здесь нарушение возникло по вине администрации или того, кто выпустил его на поле», — приводит слова испанца Metaratings.

Кроме того, по мнению экс-игрока «Реала», Черышеву помешали раскрыться многочисленные травмы и высокий уровень конкуренции в составе «сливочных».

В настоящий момент 31-летний футболист защищает цвета итальянской «Венеции», в составе которой успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Денис Черышев Рубен Де Ла Ред Венеция
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