Анчелотти оценил игру Бензема в матче с «Осасуной»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Карима Бензема во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны». 34-летний француз мог принести своей команде победу, однако не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Карим провел не лучший свой матч. Однако этого следовало ожидать, ведь он пропустил несколько игр из-за травмы. Бензема много работал, но пока еще не готов на 100 процентов. Ему нужно еще больше тренироваться», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Бензема отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.