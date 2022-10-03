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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил игру Бензема в матче с «Осасуной»

03 Октября 2022 • 07:54 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Карима Бензема во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны». 34-летний француз мог принести своей команде победу, однако не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Карим провел не лучший свой матч. Однако этого следовало ожидать, ведь он пропустил несколько игр из-за травмы. Бензема много работал, но пока еще не готов на 100 процентов. Ему нужно еще больше тренироваться», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Бензема отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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