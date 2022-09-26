«Реал» планирует вернуть Браима Диаса в случае ухода Асенсио

Руководство мадридского «Реала» уже подготовилось к возможному отъезду с «Сантьяго Бернабеу» Марко Асенсио. В клуб может вернуться Браим Диас.

По информации Mundo Deportivo, «королевский» клуб планирует оставить у себя плеймейкера, который сейчас выступает за «Милан» на правах аренды. Отметим, что обладатели «скудетто» имеют право выкупа за 22 миллиона евро, но и «Реал» может потом забрать футболиста, переплатив восемь миллионов.

В текущем сезоне испанский полузащитник забил один гол при одном ассисте в семи матчах в рамках всех состязаний в футболке «россонери». В прошлом сезоне Браим стал с «Миланом» чемпионом Италии.