Кака: «Родриго должен поехать на чемпионат мира»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака призвал главного тренера сборной Бразилии Тите включить нападающего «сливочных» Родриго в итоговую заявку «пентакампеоне» на чемпионат мира в Катаре.

«Родриго – феноменален. Я уверен, что он должен поехать на чемпионат мира. Я отправился на свой первый мундиаль в 20 лет, но к тому времени не покинул Бразилию. Родриго уже третий сезон выступает в «Реале», – цитирует Кака Marca.

Напомним, что Родриго в новом сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами за мадридский «Реал» в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов игрок не записал на свой счет ни одного голевого действия в двух матчах.