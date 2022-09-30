Анчелотти определился с заменой Модричу на ближайшие матчи

Наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти предстоит решить проблему отсутствия Луки Модрича.

37-летний хорват выбыл из строя из-за травмы, полученной в расположении сборной Хорватии. Лидер «сливочных» не сыграет против «Осасуны», а также рискует пропустить встречу с «Шахтёром» в Лиге чемпионов. Как стало известно изданию Diario AS, наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что заменить Модрича в двух предстоящих играх способен Дани Себальос.

На счету Луки Модрича два забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах нынешней кампании. Дани Себальос отметился одним ассистом, появившись на поле восемь раз.