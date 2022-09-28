Де ла Ред высказался о сорвавшемся переходе Мбаппе в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рубен де ла Ред высказался о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Сказать «нет» «Реалу» — сказать «нет» лучшему клубу в мире. В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов», – заявил бывший игрок испанской национальной команды в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекало в июне текущего года. Игрок до последнего оттягивал итоговое решение, однако вместо ожидаемого подписания контракта с «Реалом» форвард решил остаться в столице Франции. В нынешнем сезоне Килиан стал автором десяти голов в девяти играх в рамках всех состязаний.

Де ла Ред в составе мадридского клуба выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Евро-2008.