Бензема рассказал о важном совете Ди Стефано

Один из лучших игроков мира Карим Бензема рассказал о совете легенды мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано, которым француз пользуется до сих пор.

«Ди Стефано всегда говорил мне верить в свою мечту и наслаждаться каждым моментом в «Реале», и это то, что я делаю на тренировках и в играх», – цитирует пятикратного победителя Лиги чемпионов издание Marca. Бензема также отметил, что физически готов сыграть против «Осасуны».

Напомним, что Карим пропустил три последних матча «королевского» клуба. В шести поединках в рамках всех состязаний француз провёл шесть игр, забив четыре мяча.

