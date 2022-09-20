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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не хочет покупать игрока на замену Бензема, клуб доверяет Родриго

 
20 Сентября 2022 • 10:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Мадридский «Реал» доверяет нападающему Родриго, который вынужденно играет в центре нападения из-за травмы основного форварда Карима Бензема. Напомним, что родным амплуа бразильца является позиция правого вингера.

Тем не менее, по сведениям от Marca, в стане «сливочных» уверены, что Родриго может быть эффективен и в центре нападения. Ярким тому подтверждением стал гол бразильца в мадридском дерби с «Атлетико».

По информации от источника, тренерский штаб «Реала» попросил у Родриго набрать больше мышечной массы, чтобы усовершенствовать свою игру в центре нападения.

В данный момент на счету Родриго три гола и два ассиста в четырёх матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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